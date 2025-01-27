Çorumlu Orman Bölge Müdürü İsmail Poyraz, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü’ne atandı.
Konya Orman Bölge Müdür Yardımcılığı görevinden Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü’ne atanan İsmail Poyraz göreve başladı.
Bölge Müdürlüğü makam odasında gerçekleştirilen devir-teslim merasiminde, göreve yeni başlayan Bölge Müdürü İsmail Poyraz, Kayseri Orman Bölge Müdürü olarak atanan Mehmet Zeki Bayıcı'dan görevi devraldı.
İSMAİL POYRAZ KİMDİR
Çorum'da doğan İsmail Poyraz, 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi'nde mezun oldu.
Poyraz, sırasıyla şu görevlerde bulundu;
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Daday Orman İşletme Müdürlüğü / İşletme Şefi (1992-1998) / Tosya Orman İşletme Müdürlüğü / İşletme Müdür Yardımcısı (1998-2003)
Amasya Orman Bölge Müdürlüğü / Kargı Orman İşletme Müdürü (2003-2005)
Amasya Orman Bölge Müdürlüğü / Çorum Orman İşletme Müdürü (2005-2012)
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü / KDZ Ereğli Orman İşletme Müdürü (2012-2015)
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü / Ankara Orman İşletme Müdürü (2015-2017)
Konya Orman Bölge Müdür Yardımcısı (2018-2025)