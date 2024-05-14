Çorum Belediyesi, “9 Mayıs Dünya Çölyak Günü” nedeniyle kutlama programı düzenledi.

Çorumlu Obası’nda gerçekleştirilen programda çeşitli etkinlikler yapılırken çölyaklı çocuklarda gönüllerince eğlenme fırsatı buldular.

Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, yaptığı açılış konuşmasında, “Bizim için çok önemli olan Dünya Çölyak Gününde bize bu imkanı sağlayan Başkanımız Halil İbrahim Aşgın ve belediye personeline çok teşekkür ediyoruz. Çorumlu Obası’nda çölyaklılar çok mutlu oldular. Bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmayan başta hanımefendi Nurgül Dağlı olmak üzere Çorum protokolünde yer alan idarecilerimizin kıymetli eşlerine ve tüm katılımcılara hoş geldiniz diyor teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise konuşmasında, “Çölyak bu tip farkındalık etkinlikleri ve Çorum Çölyak Derneğinin başarılı çalışmaları ile kamu oyuna, topluma yansıyor. İnsanlar bu nedir diye araştırıyor. Sonuçta çölyakın bir hastalık değil, bir yaşam biçimi olduğu ortaya çıkıyor. Bu yaşam tarzına uygun glütensiz diyet yapıldığı sürece yaşam kalitesi yükseliyor. Bunun anlatılması lazım. Biz de bu farkındalığın oluşturulması için buradayız. Özellikle Konya’dan haftada 1 gün ekmek getirilmesine devam ediyoruz. Meydandaki Engelsiz Cafe’de glütensiz menü çıkartıyoruz. Anladığım kadarıyla onu geliştirmemiz lazım. Çorum Çölyak Derneği ile beraber bu konuda çalışma yaparak menüyü geliştireceğiz. İhtiyaç sahibi çölyaklılara yardım kartları veriyoruz. Bu kartları çölyaklılar Pisa Glütensiz Cafe’de glütensiz ürün almak için kullanabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Çorum Çölyak Derneğinin misafir olduğu kutlama programında konuklar, ok atma, Tokat Keten Baskısı ve ebru sanatını tecrübe ettiler. Etkinlik çölyaklı çocukların müzik ve palyaçolarla eğlenmesi ile sona erdi.

Programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün eşi Nilgün Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya’nın eşi Emel Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ın eşi Figen Pehlivan, Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü yönetimi ve çok sayıda davetli katıldı.