İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi kapsamında, Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi öğrencileri grup hareketliliği faaliyeti için İtalya’nın Napoli kentine uğurlandı.

Öğrenciler, Avrupa’nın köklü eğitim kurumlarından biriyle yürütülecek bu programda 21. yüzyıl becerileri, dijital dönüşüm, yenilikçi öğrenme yöntemleri ve kültürlerarası etkileşim temalarında eğitim alacaklar.

Erasmus+ Programı’nın öncelikleri doğrultusunda tasarlanan bu hareketlilik, kapsayıcılık, dijitalleşme, çevresel sürdürülebilirlik ve aktif vatandaşlık ilkelerini merkeze alıyor. Öğrenciler, Avrupa düzeyinde yenilikçi eğitim uygulamalarını gözlemleyecek, sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu öğrenme etkinliklerine katılacak ve İtalya’daki akranlarıyla ortak çalışmalar yürütecekler.

ÇAĞLAR: ÖĞRENCİLER İÇİN GELİŞİM FIRSATI

İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Erasmus projelerinin öğrenciler için yalnızca bir seyahat değil, bir gelişim fırsatı olduğunu belirterek, “Erasmus+ projeleri sayesinde öğrencilerimiz sadece bilgi değil, aynı zamanda vizyon kazanıyorlar. Farklı kültürleri tanıyarak, Avrupa eğitim sistemiyle etkileşime girerek hem bireysel hem akademik anlamda önemli kazanımlar elde ediyorlar. Bu tür hareketlilikler, Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun nitelikli bireyler yetiştirmemiz açısından stratejik bir öneme sahiptir” dedi.

PROJENİN AMACI VE HEDEFİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje, kentteki okulların Avrupa’daki iyi uygulama örneklerinden yararlanarak eğitimde kaliteyi artırmayı hedefliyor. Napoli’de gerçekleşecek eğitim süreci boyunca öğrenciler, bilimsel düşünme, problem çözme, yenilikçi proje geliştirme ve çevre bilinci konularında uygulamalı etkinliklere katılacak.

Bu hareketlilikle Çorum’daki gençlerin Avrupa eğitim vizyonuna entegre edilmesi, sürdürülebilir öğrenme kültürünün yerel düzeyde güçlendirilmesi ve uluslararası iş birliklerinin kalıcı hale getirilmesi amaçlanıyor. (Haber Merkezi)