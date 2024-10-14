Çorum ve çeşitli illerdeki öğrenciler Mâziden Âtiye Ahlat programı çerçevesinde Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Gölü'ne götürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Mâziden Âtiye Ahlat' projesi devam ediyor.

Amasya, Artvin, Çorum, Eskişehir, Hatay, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Tokat ve Yozgat'tan projeye katılan erkek öğrenciler bölgedeki tarih, kültür ve medeniyet mirasını geziyor.

Bu çerçevede son olarak, 6-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen program ile öğrenciler dünyanın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Gölü'nü ziyaret etti.