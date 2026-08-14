Mevlana İlkokulu öğretmeni, şair, yazar ve arkeolog Mehmet Öztürk, 2025 yılında İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan “Fırtına Tanrısı’nın Çocukları – Hitit Destanı” adlı eseriyle İtalya’nın Bari kentindeki Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche tarafından düzenlenen Uluslararası Lucius Annaeus Seneca Çağdaş Edebiyat Ödülü’nde uluslararası kategoride birincilik elde etti.

İtalyancaya Devlet Opera ve Balesi sanatçısı ve soprano Burcu Büken Kuru tarafından çevrilen eser, jüri değerlendirmesinde en yüksek puanı alarak ödüle layık görüldü.

Anadolu geleneğini ve Hitit tarihini Homeros destanları üslubuyla ele alan eser, uluslararası alanda büyük beğeni kazandı.