Özgür Özel’in liderliğinde kurulan Yeni Parti, Çorum’da sahaya inerek esnafın ve tüccarın derdini dinledi, sorunlara yönelik çözüm önerilerini ele aldı.

Yeni Parti İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez ilçe Başkanı Hamdullah Uğur Yağmur, İl ve Merkez İlçe Yönetimi, sabah saat 05.00’de buğday pazarı ile sebze meyve halini ziyaret etti.

Esnafın, tüccarın ve üreticilerin sorun ve taleplerini dinleyen Yeni Parti heyeti, partinin çözüm önerilerini anlatarak esnafın, emekçinin, üreticinin ve ticaret erbabının yanında olduklarını vurguladı.

ÇORUM TİCARET BORSASI ZİYARET EDİLDİ

Buğday Pazarı ziyareti sırasında Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat’ı ziyaret eden Yeni Parti heyeti, sorun ve taleplere ilişkin bilgi aldı.

Borsa’da alım-satım faaliyetlerini inceleyen Yeni Parti İl Başkanı Solmaz ve Merkez İlçe Başkanı Yağmur, tahıl fiyatlarını değerlendirerek üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını savundu.

Sebze meyve halini de ziyaret eden Yeni Parti heyeti, üreticilerle ve tüccarlarla sohbet etti.

SORUNLAR BİTMEK BİLMİYOR

Ticaret Borsası’nda Yeni Partililere dert yanan üreticiler; tohum, gübre, ilaç, mazot ve işçilik giderlerinin sürekli arttığını, bu sene, geçen seneki fiyatların altında ürün satmak zorunda kaldıklarını, büyük emekler vererek ürettikleri ürünleri zararına satmanın mağduriyeti içerisinde olduklarını söyledi.

Üreticiler, gıdaya, tarım ve hayvancılık faaliyetlerine önem verilmesi gerektiğinin altını çizerek üreticilere sahip çıkılmasını istedi.

AKARYAKIT FİYATI DÜŞMEDEN

SEBZE MEYVE DE DÜŞMEZ

Hal esnafı ise sezonda yüzde 70 oranında bir daralmadan bahsederek kötü bir sezon geçirdiklerini dile getirdi.

İşçilik maliyetinin yüksekliğinden yakınan esnaf, işçi çalıştırmakta zorlandıklarını anlattı.

Mazot fiyatları düşmeden sebze ve meyvenin de ucuza tüketilmesinin mümkün olmadığını kaydeden esnaf, işçilik, elektrik, doğalgaz, kira gibi sabit giderlere bile yetişmekte güçlük çektiklerini, krediye ulaşamadıklarını, ekonomideki gidişatın güven vermediğini, ticaret yapmaktan korkar hale geldiklerini sözlerine ekledi.

Trafik cezalarının çok ağır olduğundan dert yanan esnaf, bir hatadan dolayı hem çekiciye, hem de dorseye ceza yazılmasına bir anlam veremediklerini söyledi.

Girdilerin yüksek, gelirlerin düşük olması nedeniyle üreticinin üretimden koptuğunu, soğuduğunu, ekim yapanların, sebze meyve üretenlerin azaldığını dile getiren esnaf, bu durumun ürünlerde yüksek fiyata neden olduğunu ifade ederek üreticinin önünü açacak tedbirlerin hayata geçirilmesini istedi.

Yeni Parti İl Başkanı Dinçer Solmaz ve Merkez İlçe Başkanı Hamdullah Uğur Yağmur, emekten, üreticiden, alın terinin karşılığını vermekten yana bir politika üreteceklerini, her şart ve koşulda esnafın, çiftçinin, tüccarın yanında yer alacaklarını, toplumun tüm kesimlerinin rahat ve huzur içerisinde yaşayabileceği bir sistemi oluşturma gayreti içerisinde olacaklarını vurguladı