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Cumhuriyet’in 100. Kuruluş Yılında Türk Dünyası Özel Sporcular Spor ve Kültür Şenliğinde Çorumlu sporcular iki altın bir gümüş ve birde bronz madalya kazandılar.

İstanbul Silivri’de yapılan ve 6 ülkeden 200’ü aşkın sporcunun mücadele ettiği yarışmalarda Çorum Zübeyde Hanım Özel Eğitimspor kulübünden Merve Özlü kadınlar gülle atmada aynı kulüpten Enes Borucu ise Gülle Atma erkeklerde şampiyon olarak altın madalya kazandılar.

Çorum Belediyespor kulübünden Merve Peker masa tenisinde finalde kaybederek gümüş madalya kazandı.

Zübeyde Hanım Özel Eğitimspor kulübünden Efe Demircan ise Atletizm 100 metre yarışında üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.