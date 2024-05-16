Atıcılar sezonu Bahar Kupası ile açtı. Çorum Tüm Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından düzenlenen Bahar Kupası Trap ve Tek Kurşun yarışmaları Melikgazi Atış Poligonunda yapıldı. Olumsuz hava koşullarına rağmen yarışmalara 160 sporcu katıldı.

Profesyonel Trap, Avcılar Trap, Veteran Trap, Bayanlar Trap, Gençler Trap, Avcılar Tek Kurşun ve Profesyonel Tek Kurşun kategorilerinde yapılan atışlar nefes kesti, Atıcılar ve misafirlere gün boyu devam eden yarışmalarda yemek ve çay ikramında bulunuldu.

Yapılan atışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Profesyonel Trap: 1. Serkan Kaya, 2. Bilal Kök, 3. Bülent Pazar. Veteran Trap: 1. Cemil Ahısha, 2. Aslan Özkaya, 3. Kenan Kınacı. Avcılar Trap: 1. Kadir Keskin, 2. Bünyamin Arslan, 3. Mahmut Dalyan. Avcılar Tek Kurşun: 1. Mehmet Özgür Karakurt, 2. Mücahit Seyrek, 3. Metin Çatal. Bayanlar Trap: 1. Habibe Tuncay, 2. Fatma Sergin. Gençler Trap: 1. Yusuf Yağız Bayram, 2. Galip Caymaz, 3. İsa Caymaz. Profesyonel Tek Kurşun: 1. Mehmet Koç, 2. Aydın Murat, 3. Ertuğrul Çöp.

Atışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye girenlere kupa madalya ve özel ödülleri tertip kurulu tarafından verildi.

Çorum Tüm Avcılar ve Atıcılar Derneği Yönetimi Bahar Kupası atışlarına sponsor olan tüm firmalara teşekkür etti.