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HARUN AKKAYA

Bölgesel Gelişim Ligi U 19’da Ahlatcı Çorum FK dördüncü maçında ilk galibiyetini grubun iddialı takımlarından Ispartaspor’u 1-0 yenerek zirveye tutundu.

Ligde ilk üç maçından beraberlik ile ayrılan Çorum FK üç maçta iki galibiyet ve bir beraberlik ile haftaya lider giren Ispartaspor önünde maçın ilk yarısında inanılmaz golleri kaçırdı.

İkinci yarıda konuk takım hücumda daha etkili olduve pozisyonlar buldu. Çorum FK da bu yarıda da kaleci ile baş başa pozisyolarda topu ağlara göndermeyi başaramadı.

İnanılmaz golleri kaçıran kırmızı siyahlı takım 90+2. dakikada Arda Kılıç’ın yaklaşık 30 metreden aşırtma vuruşundan bulduğu golle güçlü rakibini 1-0 yenerek ilk galibiyetini aldı ve yarışta 'bende varım' dedi.