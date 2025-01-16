Kayseri Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan Çorumlu polis memuru hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Çorumlu polis memuru Baki Şahiner'den haber alamayan mesai arkadaşları Şahiner'in evine gitti.
Kapı açılmayınca kapıyı kırarak içeri giren polisler genç polis memurunu yerde hareketsiz yatarken buldu.
Hastaneye kaldırılan Şahiner, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Çorum'un Osmancık ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen genç polis memurunun cenazesi bugün Beylerçelebi Cami'nden alınarak Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.
Editör: Çorum Hakimiyet