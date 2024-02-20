Baykuş Resim Atölyesi’nde resim çalışmalarını sürdüren ve öğrencilerini yetiştiren ressam Ezgi Oran, yıllardır beraber çalıştığı Sena Koçak, Tuba Akdağ, Sultan Erden ve Ezginur Yetim ile birlikte karma resim sergisi düzenledi.

Ezgi Oran ve öğrencilerinin hazırladığı 45 adet yağlıboya tablosu Belediye Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin görücüsüne çıktı.

Sergi büyük beğeni toplarken, sanatseverler eserleri inceleyerek Ezgi Oran’dan bilgi aldı.

Sergi 5 Mart'a kadar açık kalacak.

EZGİ ORAN KİMDİR?

Ezgi Oran, Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü Neşe Erdok Atölyesi mezunu. Ondokuzmayıs Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. 2014 yılına kadar İstanbul’da kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürdü, Mahir Güven Resim Atölyesi asistanlığını yaptı.

2014 yılında eşiyle birlikte Çorum’a gelerek Baykuş Resim Atölyesi’ni kurdu.