Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Dr. Önder Kartal, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Deprem Mühendisliği Doktora Programı'nı başarıyla tamamlayarak doktora unvanını aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Dr. Kartal, aynı üniversitede yüksek lisans eğitiminin ardından Deprem Mühendisliği alanındaki doktora çalışmalarını da başarıyla tamamladı.

Sanayi alanındaki çalışmalarını sürdürürken akademik çalışmalarına da devam eden Dr. Kartal, eğitim süreci boyunca üretim ile bilimin birbirini tamamlayan iki temel unsur olduğu anlayışıyla çalışmalarını yürüttü.

Doktora çalışmaları kapsamında deprem mühendisliği, yapı güvenliği ve yeni nesil kompozit yapı sistemleri üzerine araştırmalar gerçekleştiren Dr. Kartal, tezinde grafen nanoplatelet ile güçlendirilmiş fonksiyonel derecelendirilmiş kompozit yapı elemanlarının deprem ve diğer yükler altındaki doğrusal olmayan davranışlarını gelişmiş mühendislik yöntemleriyle modelledi. Geliştirdiği özgün model ve gerçekleştirdiği kapsamlı analizlerle yapı mühendisliği alanındaki uluslararası bilimsel literatüre katkı sundu.

Doktora eğitimini tamamlamasının ardından değerlendirmelerde bulunan Dr. Önder Kartal, üniversitelerde üretilen bilginin sanayiye aktarılmasının Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bilimsel bilgi, üretime ve toplumsal faydaya dönüştüğünde daha da değer kazanır. Akademik çalışmalarım boyunca, bilimsel bilgi ile üretim tecrübesini bir araya getirerek sektörümüze, şehrimize ve ülkemize katkı sağlayacak çalışmalar ortaya koymayı hedefledim. Güçlü sanayi ile güçlü üniversitelerin birbirini beslediğine ve ülkemizin kalkınmasına bu iş birliğinin önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğuna dikkat çeken Dr. Kartal, güvenli yapılaşmanın; doğru projelendirme, standartlara uygun ve kaliteli yapı malzemelerinin kullanılması, doğru uygulama ve bilimsel mühendislik anlayışının bir bütün olarak hayata geçirilmesiyle mümkün olacağını ifade etti.

Deprem mühendisliği alanında edindiği bilgi ve tecrübenin güvenli yapılaşmanın geliştirilmesine ve yapı malzemeleri alanındaki bilimsel çalışmaların ilerlemesine katkı sağlayacağını belirten Dr. Kartal, üniversite ile sanayi arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin Türkiye'nin teknoloji üretme kapasitesini artıracağını kaydetti.

Çorum'un köklü bir üretim kültürüne sahip şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Dr. Kartal, bilgiye dayalı üretimin, Ar-Ge faaliyetlerinin ve katma değerli sanayinin geliştirilmesinin hem şehir ekonomisi hem de Türkiye'nin kalkınması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Akademik yaşamı boyunca kendisine destek veren ailesine, danışmanlarına ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerine teşekkür eden Dr. Kartal, bundan sonraki süreçte de bilimsel bilgi ile üretim tecrübesini buluşturan çalışmalar yürütmeye, Çorum'a ve Türkiye'ye değer katacak projeler üretmeye devam edeceğini belirtti.