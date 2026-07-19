Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği(DESMÜD) üyeleri kahvaltıda bir araya gelerek, değirmen sektörü ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Sektör temsilcilerini bir araya getiren toplantının organizasyonunu Makenas Makina ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dost üstlenirken toplantıya DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu da katıldı.

DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, sektörün gelişimine yönelik gerçekleştirilen temaslarda değirmencilik alanını yakından ilgilendiren önemli başlıkların ele alındığını belirtti.

Demirtaşoğlu, nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı destekli, haftada 4 gün işletmede, 1 gün okulda eğitim esasına dayanan DİMEP modelinin Konya, Gaziantep ve Çorum'da pilot olarak uygulanmasının değerlendirildiğini söyledi.

Türkiye'nin değirmencilikte dünya liderleri arasında yer almasına rağmen bu alanda 4 yıllık lisans programının bulunmadığına dikkat çeken Demirtaşoğlu, Yükseköğretim Kurulu öncülüğünde ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi veya Ankara Üniversitesi bünyesinde "Değirmencilik Bilimi ve Teknolojileri" bölümünün açılmasının da gündeme geldiğini ifade etti.

Türk değirmen makine üreticilerinin küresel pazardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla Eximbank aracılığıyla düşük maliyetli ve uzun vadeli döviz kredisi sağlanmasına yönelik finansman imkanlarının değerlendirildiğini aktaran Demirtaşoğlu, ihracatçıların dünya pazarlarına erişimini kolaylaştırmak için Türk Hava Yolları tarafından özel ve avantajlı tarifeler oluşturulmasının da görüşülen konular arasında yer aldığını kaydetti.

Demirtaşoğlu ayrıca, Ankara'da kurulması planlanan dünyanın en büyük uygulamalı değirmencilik ve tahıl işleme eğitim merkezi projesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının desteklerinin de değerlendirildiğini belirterek, sektörün geleceğine yön verecek bu çalışmaların yakından takip edildiğini sözlerine ekledi.