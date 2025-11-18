Çorumlu ünlü şef Aylin Memik, temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim'e katıldı.

Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi’nin sunduğu hafta içi her gün NOW ekranlarında yayınlanan 'En Hamarat Benim'de bu hafta Çorum'un tanıdığı bir isim yarışıyor.

Çorum mutfağının tanıtımına önemli katkıları olan hemşehrimiz Şef Aylin Memik, “En Hamarat Benim” yarışmasının bu haftaki yarışmacılarından.

Bugün yeni haftaya yeni yarışmacılarla başlayan programda beş yarışmacı önce temizlik dedektifimiz Kadir Ezildi’nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini gösterecek.

Onlardan biri de Aylin Memik olacak.

Memik, 18 Kasım Salı günü saat 13.30'da “En Hamarat Benim” yarışmasının yeni bölümünde yemekler yapacak, Memik'in yemekleri ve hamaratlığı puanlanacak.