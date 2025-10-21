Yönetmen koltuğunda Yavuz Duman'ın oturduğu, senaristi hemşehrimiz Muhammet Ayaz Göler'in olan Belez filmi 14 Kasım'da vizyona girecek.

Gerilim ve korku kategorisinde vizyona girecek olan filmin oyuncu kadrosunda Yavuz Duman, Mehmet Fatih Kılıç, Sude Dilsizoğlu ve Mücahit Karakoç yer alıyor.

1 saat 14 dakikalık kısa ama vurucu süresiyle dikkat çeken filmin, klasik korku öğelerini yerel motiflerle harmanlayarak, izleyiciye hızlı ve yoğun bir gerilim deneyimi sunmayı hedeflediği belirtildi.

MUHAMMED AYAZ GÖLER KİMDİR?

2001 yılında Osmancık’a bağlı Yukarızeytin köyünde doğdu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Laboratuvar ve Veteriner Teknikerliği bölümü mezunu. 10 yaşında yazı yazmaya ve şiirler yazmaya başladı.

2020 yılında İstanbul’a taşındı. Hayali olan oyuncu olma isteğinin peşine düştü. Oyunculuk hakkında usta isimlerden bilgi alarak, iyi bir oyuncunun tiyatrodan geldiğini öğrendi. Daha sonra kendisini geliştirmek için eğitim aldı. Bazı yönetmenlerle çalışan Göler, hayalini gerçekleştirmek için senaryolar yazmaya başladı.