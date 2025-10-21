Demokrat Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Tunç, İl Özel İdaresi’nde resmi makam aracına sivil plaka takılmasına tepki göstererek, “Bu araca hangi güvenlik gerekçesi ile sivil plaka takılması için özel onay kim tarafından talep edildi ve onayı hangi kurum ne için verdi” diye sordu.

Mehmet Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İl Özel İdaresine bağlı resmi araçların kural olarak resmî plaka genellikle beyaz zemin üzerine kırmızı yazılı harf ve rakam grubu) kullanması gerekir. Genel mevzuat (Karayolları Trafik Yönetmeliği) resmi taşıtların kullanımında "resmî plaka" dışında başka bir plaka takılamayacağını belirtir.

​Ancak, yönetmelikte belirli istisnalar da mevcuttur. Sivil plaka tahsisi, devletin istihbarat veya gizlilik gerektiren hizmetlerinde kullanılan araçlarına, devletin güvenlik gerektiren diğer hizmetlerinde kullanılan araçlarına, belirli makam hizmetlerine tahsis edilmiş araçlara güvenlik gerekçesiyle, ilgili kurumun yazılı talebi ve belirli onay mercilerinin (İçişleri Bakanlığı, Vali, Emniyet Genel Müdürü vb.) onayı ile yapılabilmektedir.

​İl Özel İdaresinin bir hizmet aracı için sivil plaka takılması, genellikle bu istisnai durumların kapsamına girmesini ve yukarıda belirtilen onay süreçlerinden geçmesini gerektirir. Sadece resmi görev yapan her araca doğrudan sivil plaka takılması mümkün değildir. Bunun için mevzuatta belirtilen istisnai ve gerekçeli bir durumun olması şarttır.

​Özet olarak, olağan şartlarda İl Özel İdaresi araçları resmî plaka kullanır. Sivil plaka takılması, kanun ve yönetmelikte belirtilen çok özel ve onay gerektiren durumlarda mümkündür.” (Haber Merkezi)