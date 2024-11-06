İstanbul'da sendika başkanlığı yapan Çorumlu Hüseyin İpek, hayatını kaybetti.
Hak İş Konfedarasyonu'na bağlı Öz-Güven İş Sendikası İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı olan Hüseyin İpek'in aniden vefatı sendika camiasının derinden üzerken, merhumun cenazesinin bugün İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Zekiye Hatun Caminde ikindi namazına müteakip helallik alınarak yarın öğle namazına müteakip kılıncak cenaze namazının ardından Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Eskiallibeyköy köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Editör: Fatih Battar