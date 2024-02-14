Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 9-14 Şubat tarihleri arasında Ağrı Dağı'na tırmanış etkinliği düzenlendi.

Tırmanışa Çorum Dağcılar Birliği Spor kulübü sporcusu ve aynı zamanda yöneticisi olan Ufuk Tan Güler de katıldı.

2 bin 200 rakımlı Çevirme mezrasından yola çıkan dağcılar, 10 Şubat günü Ağrı Dağı’nın zirvesi 5 bin 137 metreye ulaşmayı hedefledi.

3 gün süren tırmanış da Teknik Direktör Şahap Eryılmaz, Antrenör Sebahattin Kır ve İl Temsilcisi Servet Arslan yönetiminde tırmanış organize edildi.

Zorlu tırmanışta sporcular zirve denemesi sonrasında tekrar 3 bin 100 kampına geri döndüler.

Geceyi kampında geçiren sporcular sonraki gün 2 bin 200 rakımlı çevirme mezrasına inerek buradan Doğubayazıt ilçesine döndüler.

Burada yapılan sertifika töreninin ardından faaliyete katılan sporcular memleketine geri döndüler.