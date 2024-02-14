Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 9-14 Şubat tarihleri arasında Ağrı Dağı'na tırmanış etkinliği düzenlendi.

Bir 3 kişi, dağ ve yazı görseli olabilir

Tırmanışa Çorum Dağcılar Birliği Spor kulübü sporcusu ve aynı zamanda yöneticisi olan Ufuk Tan Güler de katıldı.

2 bin 200 rakımlı Çevirme mezrasından yola çıkan dağcılar, 10 Şubat günü Ağrı Dağı’nın zirvesi 5 bin 137 metreye ulaşmayı hedefledi.

3 gün süren tırmanış da Teknik Direktör Şahap Eryılmaz, Antrenör Sebahattin Kır ve İl Temsilcisi Servet Arslan yönetiminde tırmanış organize edildi.

Zorlu tırmanışta sporcular zirve denemesi sonrasında tekrar 3 bin 100 kampına geri döndüler.

Geceyi kampında geçiren sporcular sonraki gün 2 bin 200 rakımlı çevirme mezrasına inerek buradan Doğubayazıt ilçesine döndüler.

Burada yapılan sertifika töreninin ardından faaliyete katılan sporcular memleketine geri döndüler.

Bir 10 kişi, Arktika, kayak yapan insanlar ve yazı görseli olabilir

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