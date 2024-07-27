Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’in başkanlığını yaptığı Şapinuva Kadeş Derneği, ‘Ortaköy Turizm Rehberi’ hazırladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliğinin katkılarıyla TKDK Koordinatörlüğünde Şapinuva Kadeş Derneği tarafından hazırlanan Ortaköy Turizm Rehberi yayınlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ortaköy Belediye Başkanı ve Şapinuva Kadeş Derneği Başkanı Taner İsbir, “İlçemizin turizm potansiyelini arttırmak ve ziyaretçilerimize rehberlik etmek için hazırlamış olduğumuz Ortaköy Turizm Rehberimizi hazırlayarak basımını gerçekleştirdik. İlçemizin tanıtımı için gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ile tarihe ışık tutacak, turizm potansiyelimizi arttıracak ve ziyaretçilerimizi de rehber olacaktır. Takipçilerimiz bu rehbere https://www.sapinuvakades.com.tr/etkinlikler/ortakoy-turizm-rehberi-ve-tanitim-brosuru linkinden ulaşabilirler. Katkılarından dolayı TKDK İl Koordinatörümüz Mustafa Mansur Yalvaçer’e ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.