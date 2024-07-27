Çorum Oto Sanayicileri Derneği (ÇOSAD), ilk Olağan Genel Kurulu’nu yapmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen derneğin kurucu yönetim kurulu üyeleri, oy birliği ile ilk genel kurullarını yapma kararı aldı.

Genel Kurul 2 Ağustos Cuma günü saat 20.00’de Ahçılar Sokak üzerinde bulunan Fiore Cafe’de yapılacak.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ise 16 Ağustos 2024 tarihinde aynı yer ve saatte, aynı gündem maddeleri ile yapılacak olan Genel Kurul’da derneğin yeni yönetim organları seçilecek.

ÇOSAD Başkanı Eyyüp Pehlivan, Genel Kurula tüm dernek üyelerini davet etti.