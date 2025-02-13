Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" ile Çorum’da da hayvancılık sektörüne büyük bir destek sağlanacak.

Proje kapsamında, TİGEM'e ait gebe büyükbaş hayvanlar uygun maliyetle Çorumlu üreticilere verilecek.

Üreticilere yönelik önemli destekler sunan proje için başvurular, Çorum İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri aracılığıyla yapılacak.

Proje ile hem et üretimi artacak hem de damızlık hayvan kalitesi yükseltilecek.

Proje, özellikle Çorum’da aile işletmelerini güçlendirmeyi ve gençleri, kadınları hayvancılık sektörüne kazandırmayı hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi'ni hayata geçiriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi' kapsamında, Hayvancılık Genel Müdürlüğü koordinasyonu ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) ait gebe büyükbaş hayvanlar uygun maliyetle üreticilere verilecek.

Üreticiler, Ziraat Bankası aracılığıyla sübvansiyonlu kredi kullanabilecek. Kredi, ilk 2 yıla kadar geri ödemesiz olacak ve ardından 3 veya 5 yıl vadeli olarak geri ödenebilecek. Ayrıca hayvanların 1 yıl boyunca aylık hayvan başına 1500 TL bakım ve besleme gideri karşılanacak. Toplamda yıllık 270 bin liraya varacak bu destekle üreticilerin mali yükü hafifletilecek.

