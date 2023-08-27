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Çorum’dan misafir olarak gittiği Samsun'da serinlemek için denize giren Burak Tur sahibi Satılmış Candan(44) akıntıya kapılarak boğuldu.

Kurupelit Halk Plajı mevkisinde meydana gelen olayda, serinlemek için denize giren Satılmış Candan akıntıya kapılarak bir süre sonra denizde kayboldu.

Su altında yapılan arama çalışmasından yarım saat sonra bulunan Candan, sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Candan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.