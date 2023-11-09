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Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı’nın (ÇEKVA) Ankara Şubesi tarafından dayanışma gecesi düzenlendi.

İLBANK Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programa Çorum'dan siyasilerin yanı sıra Ankara'da görev yapan siyasiler ve büroklar da katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı önceki dönem Bakan Yardımcısı Muhsin Dere; “Çorumlu evlatlarımıza okul hayatlarında destek olmak gibi, eğitim ve kültür alanında değerli çalışmalara imza atan Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı’mız (ÇEKVA) tarafından düzenlenen gecede, Ankara'da Çorumlular olarak bir araya geldik. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun.” dedi.

GECEYE KATILANLAR…

Ankara buluşmasına Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Çorum Belediyesi eski Başkanı Zeki Gül, Çorum eski Milletvekili İlksen Ceritoğlu Kurt, Merkez Valileri Gazi Şimşek ve Mustafa Yaman, Hukuk Müşaviri Mustafa Hotman, Sayıştay Üyesi Mehmet Aksoy, eski MSB Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Rekabet Kurulu Üyesi Berat Uzun, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, SPK Daire Başkanı Kürşad Babuccu, TBMM Daire Başkanı Arif Şayık, PTT Daire Başkanı İsmail Çizikçi, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Babuccu, Tarım Bakanlığı Daire Başkanı ve Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Enerji Bakanlığı Daire Başkanı Ahmet Yabacıoğlu, MYK Başkan Yardımcısı Metin Karaman, Hazine E.KİT Genel Müdürü Selim Yeşilbaş, Hitit Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Cemal Emir, Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanı Hayri Çağır, Hitit Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Uykun katıldı.