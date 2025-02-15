Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu (HDF), 21 Şubat Cuma günü saat 19.00’da Çankaya Belediyesi’nin ev sahipliğinde Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde, dayanışma yemeği düzenleyecek.

Gerçekleştirilecek etkinlikle hemşehrilerin bir araya gelerek, birlik ve beraberlik mesajı vurgusu yapması amaçlanıyor.

Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu, birlik, beraberlik ve dayanışmayı büyütmek adına “Büyük Dayanışma Yemeği” organizasyonuyla hemşehrileri bir araya getirecek.

Çeşitli kurum ve kuruluşlarla temaslarda bulunan federasyonun davetliler listesinde Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Seyfi Erayhan ve yönetim kurulu üyesi Sonay Erözgün de yer alıyor.

Gecenin sunuculuğunu Hüseyin Koca’nın üstleneceği organizasyonda sanatçılar da geceye damga vuracak.

Sanatçılar Gülsüm Kahraman, Tülay Örten Yıldız, Haydar Kemeç ve Sadık Erkmen de gecede sahne alacak.

Etkinliğin yalnızca bir yemek daveti olmadığını belirterek, birlik ve beraberlik vurgusu yapan federasyon yöneticileri, dayanışma yemeği ile hemşehriler arasındaki dayanışmayı artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Katılımın yüksek olması beklenen geceye, siyasetten iş dünyasına, sivil toplum kuruluşlarından sanat camiasına kadar birçok farklı alandan isimlerin katılması öngörülüyor.