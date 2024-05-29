Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak Play Off’ta Çorum FK’nın hakkının yendiğini dile getirdi.

Tahtasız, “Türkiye’de futboldan çok, hakem hatalarını ve sahada alın teri döken futbolcuların haklarının masada yenmesini konuşur olduk. 1. Lig'de uzun soluklu ve zorlu bir mücadelenin ardından Play Off’a kalarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme şansı elde eden Çorum Futbol Kulübü de bu hakem hatalarından nasibini aldı. Play Off’ta Çorum FK'nin Süper Lig'e çıkmasının önü Bodrumsporla oynadığı her 2 maçta da hakem tarafından kesildi. 2 maçta verilmeyen penaltı, rakibin attığı goldeki yanlış taç kararı, 2'nci maçta atılan golün iptali Türkiye'de gündem yarattı, biz Çorumluları derinden üzdü. Taraftarlarımız ve bizler sahada oynanan oyunun masada kaybedilmesine tepkiliyiz” dedi.

“BİZ SÖYLEDİK, BİZ İŞİTTİK”

İlk maçta yaşananların ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye liyakatlı hakemlerin atanması yönünde çağrıda bulunduğunu hatırlatan Tahtasız, şunları söyledi:

“Bodrum Futbol Kulübüyle oynanan ilk maçtan sonra Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye bir çağrıda bulunduk ve ‘Çorum Futbol Kulübünün emeğini çalmayın, liyakatli hakem ataması yapın’ dedik; biz söyledik, biz işittik. TFF Başkanı ve yönetimi Çorum’da, Türkiye ve dünyanın dört bir yanında yaşayan Çorumlular’ın ahını alıp, emeğini çalmışlardır.”