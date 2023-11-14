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Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında yapılan asayiş toplantısında İl’de son üç ayda yapılan çalışmalar değerlendirilerek, bundan sonra planlanan faaliyetler istişare edildi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Çorum Esnaf Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ve ilgili esnaf oda başkanları ile kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, genel emniyet ve asayiş konuları ile birlikte, okul çevreleri, sanayi sitesi, otogar güvenliğinin sağlanması, tekel bayileri, açık tütün satışı yapan yerler, berberler, kahvehaneler, taksi ve servis araçları, otoparklar, kargo firmaları ve motokuriyelerin denetlenmesi, sokak aydınlatmaları, semt pazarları güvenliği ile ilgili sorunların çözümü gibi konular detaylıca görüşülerek değerlendirildi.

Emniyet ve asayiş konusunda bugüne kadar yapılan sıkı çalışmaların güzel sonuçlar verdiğini dile getiren Vali Dağlı, “İlimiz yapılan bu çalışmalarla iyi bir noktaya geldi. Ancak bunları yeterli görmüyoruz. Küçük sayılabilecek sorunları bile tamamen ortadan kaldırmak üzere belediyemiz, emniyet ve jandarma birimlerimiz, ilgili tüm kurumlarımız, STK’larımız, esnaf odalarımız, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte iletişim, koordinasyon ve uyum içerisinde daha gayretli bir şekilde çalışacağız” dedi.

Çözüm odaklı yapacakları çalışmalarla birlikte Çorum’u emniyet ve asayiş konusunda şu anki durumundan daha iyi hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Vali Dağlı, “Çocuklarımızın, gençlerimizin ve vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte huzur ve güven içerisinde gezebilecekleri, yaşayabilecekleri bir Çorum oluşturma hedefindeyiz” diyerek sözlerini tamamladı.