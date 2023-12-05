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Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum’u gruplarda temsil edecek takımlara tüm kulüplerimizin güçlenmesi ve ilimizi daha başarı ile temsil etmesi için transfer konusunda destek vermesini istedi.

Arıcı cumartesi günü düzenlenen U 15 ve U 18 ligleri kupa töreninde yaptığı konuşmada iki kategoride şampiyon olarak ilimizi temsil etmeye hak kazanan Çorum Anadolu FK U 15 ve Mimar Sinan Gençlikspor U 18 takımlarına gruplarda başarılar diledi.

İl birinciliğinde kulüplerin kendi isimleri ile mücadele ettiklerini ancak bundan sonraki süreçte gruplarda Çorum’u temsil edeceklerini belirten Ferhat Arıcı ‘Bu kulüplerimizin Çorum dışına çıktığında ilimizi daha başarılı temsil etmesi için onlara hepimizin destek vermesi gerekiyor.

Eksik mevkileri için transfer konusunda talepte bulunmaları halinde diğer kulüplerimizinde ilimizi temsil edecek olan bu kulüplerimize destek vermesi ve yardımcı olması gerekiyor. İnanın gruplarda kulüp ismi hiç konuşulmuyor orda sadece şehir isimleri konuşuluyor. Bu konudaki sorunu aşacağımıza inanıyor ve tüm kulüplerimize bu konuda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. İnanıyorumki geçen yıl yarı finalde finalin kapısından dönen iki takımımıza tüm kulüplerimiz destek verirse Türkiye Şampiyonluğu kupasını Çorum’a getireceklerdir’ dedi.