İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur Mimar Sinanspor’un kendi bünyesinden yetiştirdiği sporcularla elde ettiği bu başarının çok önemli ve anlamlı olduğunu belirterek bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Mimar Sinan’ın kupa töreninde konuşan Muhammet Fatih Temur kendisininde genç sporcular gibi genç bir İl Genel Meclisi Başkanı olmasından dolayı en az sporcular kadan heyacanlı olduğunu belinterek; ‘Biz her daim sporun içindeyiz bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadarı ile bütçemizin imkan verdiği kadarı ile amatör sporumuza destek vermeye devam edeceğiz. Şahsım olarak bir amatör spor kulübünün yöneticisiyim. Dolayısı ile bugün burada toplanan amatör spor kulüp yöneticilerinin ve sporcularının halinden de en iyi ben anlarım. Buradan Mimar Sinanspor Kulübü’nü canı gönülden tebrik ediyorum. Amatör futbolu takip ettiğim kadarıyla sporun dışında hiçbir olay ile gündeme gelmediler. Daima sporla alakalı başarıları ile gündeme geldiler. Sporun gerçek güzelliğini yansıttılar." dedi

Başkan Temur konuşmasının devamında Tayvan’da bulunan bir okyanus köy takımının başarısını anlattı.

Mimar Sinanspor’u da bu takıma benzettiğini ifade eden Temur, “Mimar Sinanspor çocuk yaşta bünyesine kattığı sporcuları yetiştirerek bu noktaya getiriyorlar. Bu yetişen çocuklarımız da bu sene inşallah BAL’da memleketimizi temsil edecekler. Biz İl Genel Meclisi olarak kulübümüze her daim elimizden gelen desteği vereceğiz. Ama bu sadece İl Genel Meclisi’nin veya Belediye’nin görevi değil. Buradan Çorumlu iş insanlarına destek çağrısında bulunuyorum. Gelin destek olun ve belediyemizin yükünü paylaşarak kulüplerimizi daha iyi şartlarda yaşatalım” şeklinde konuştu

Temur, Çorum FK’nın başlatmış olduğu forma kampanyasına da destek olmaya davet etti.