‘Tesisleşmede Çorum’a altın çağını yaşattık’

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın amatör spora büyük önem verdiklerini ve desteklerinin her yıl artarak devam ettiğini belirterek gençliğin bunu fazlası ile hakettiğini söyledi.

Mimar Sinan Gençlikspor’un şampiyonluk kupasını aldığı törende konuşan Başkan Aşgın Mimar Sinanspor’un bir kulüpten çok daha fazla sı olduğunu belirterek Bölgesel Amatör Lig’de Çorum’u en güzel şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Başkan Aşgın konuşmasının ilk bölümünde İsrail’in zulmü altındaki Filistin’le ilgili konuşmasında ‘Rabbime hamdolsun ki, huzur ikliminde, ezan sesleri altında böylesine bir töreni yapabiliyoruz. Çünkü, bırakın böylesine tören yapabilmeyi, böylesine ailecek bir araya gelmeyi rabbim herkese nasip etmiyor. Buradan sözlerime Gazze’ye ve Hamas’a selam olsun diyerek başlamak istiyorum. Çünkü vatanın bir nimet olduğunu, ezan sesinin bir nimet olduğunu oradaki her bir zulümde, her bir şehadet haberinde görüyoruz’ dedi.

Aşgın gençlere büyük önem verdiklerini gençleri kültür ve sanatta spor alanlarında görmek istediklerini belirterek ‘Bu anlamda bugünkü bu oluşum bu birliktelik bizim için çok önemli ve anlamlı. Buradan Mimar Sinan halkına seslenmek istiyorum. Gençlerin böyle bir oluşumda spor ile iç içe olması için verdiğiniz destekten dolayı sizlere teşekkür ediyor ve kendinizi alkışlamanızı istiyorum. Çünkü bir yerde başarı varsa, orada birilerinin değil. Herkesin emeği vardır. Burada eğitim gören çocuklarımızın arkasında dağ gibi aileleri var. O yüzden Mimar Sinan’ın başarının büyük payı ailelerindir.

‘Bu yıl malzeme desteğimiz 3 milyon lira’

Biz Çorum Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Amatör spor kulüplerimizin sonuna kadar yanındayız Biz 2009’da göreve geldiğimiz zaman kulüplerimize 70 bin TL destek vermiştik. Geldiğimiz süreçte ise geçen sene 1 milyon TL destek verdik. Bu sene 2024’ü özel kılıp malzeme desteğimizi 3 milyon TL’ye çıkardık. İhale dosyamızı oluşturuyoruz. İnşallah en kısa zamanda malzeme desteğimizi gerçekleştireceğiz.

‘Tesisleşmede Çorum’a altın çağını yaşattık’

BELTAŞ olarak bu yıl 1.Amatör Küme’ye 350 bin TL sponsorluk ödemesi yaptık. Gençlerimiz daha iyi imkanlarda spor yapsın futbol oynasın diye. Ama desteklerimiz sadece futbol ile değil diğer branşlara da 100 bin TL’lik desteğimiz oluyormuş bunu da burada yeni öğrendim çok da mutlu oldum. Belediye olarak son 5 yılda harika işlere imza attık. Tesisleşme noktasında Çorum’a altın çağ yaşattık’ dedi.

‘Çorum FK’nın yanında bir ve birlikte olmamız lazım’

Başkan Aşgın konuşmasının devamında Çorum FK’ya da Süper Lig yolunda başarı dileklerini iletti.

Çorum FK’nın ortak değer olduğuna vurgu yapan Başkan Aşgın, “Hayalimiz olan Süper Lig’e adım adım gidiyor. 2 maç sonra Süper Lig’e yükselme durumumuz var. Bunun için bir olmamız ve birlikte olmamız lazım. Ben kendilerine Boluspor maçı ile ilgili desteğimi Başkan Oğuzhan Yalçın’a söyledim. İnşallah güzel sonuçlarla dönerler bizlerde desteğimizi arttırarak devam ettiririz. Gelecek yıl inşallah Çorum’a Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi dev kulüpler gelecektir. Buraya geldikleri gibi değil yenile yenile onları göndereceğiz” dedi.