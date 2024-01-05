Çorum Yerel Seçim Platformu, seçime aylar kala Çorum’a dair bazı tespitlerini kamuoyu ile paylaştı. Çorum’un 5 yıl daha kaybedecek vaktinin olmadığını belirten platform üyeleri, “Yerel seçimler, Çorum’un geldiği noktada hayati derecede önemlidir. Çorum’un bir 5 yıl kaybedecek vakti yoktur. Kaybetmek ya da kazanmak anlamında çok önemli bir seçime gidiyoruz” dedi.

2024 seçimleri öncesinde bölgesinin lideri güçlü bir Çorum idealiyle güçlü adaylar, güçlü yerel yönetimler oluşmasına katkı sunmak için ekseriyeti mühendislerden oluşan Çorum Yerel Seçim Platformu açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

“Türkiye Yüzyılı Vizyonunda Güçlü Çorum İçin Güçlü Adaylar seçilmelidir. Çorum insanı ve partiler bu konuda çok hassas ve seçici olmalıdırlar.

ÇORUM KÜÇÜLÜYOR, ZAYIFLIYOR VE TEMSİLİ DÜŞÜK

Yaklaşık 2 ay önce Çorum Yerel Seçim Platformunu kurmuştuk. Çorum insanının malumu olduğu üzere Çorum yıllardır sürekli göç veriyor. Nüfusu azalıyor, küçülüyor, zayıflıyor. Çorum bölgesinin en güçlü ili iken, en zayıf, en değersiz ili durumuna düşmüştür. Büyük önemli yatırımlar Çorum’a gelmiyor. Çorum’un Ankara’da üst seviyede temsil kabiliyeti çok düşük. Daha pek çok sayabileceğimiz eksiklerimiz ve sorunlarımız vardır.

ESKİ DOKU DERT KÜPÜ

Çorum’un eski dokusunda ve merkezde onlarca dar sokakta caddede yaşamakta olduğu trafik sıkışıklığının, araç park, otopark yetersizliklerinin, eskimiş, yıpranmış, düzensiz çarpık şehircilik imar sorunlarının ve riskli binalarımızdaki olası yıkıcı deprem riskinin artık daha fazla geç kalınmadan çözülmesi gerekmektedir.

YENİ NESİL VE SAĞLIKSIZ DOKU

Ne çocuklarımız ve nede yetişkinler, merkezdeki eski dokudaki bu kötü sağlıksız şehir sorunlarını yaşamak zorunda değildir. Şiddetli bir deprem olursa Kuzey Anadolu Fay hattında riskli bölgede olan Çorum’da da binalar yıkılmamalı, insanlar enkazlar altında kalmamalıdır. Depremin şakası yoktur, ciddiye alınmalı, çözümlerde tedbirlerde ihmal edilmemelidir.

ÇEVRE DÜZENİ VE NAZIM İMAR PLANLARI

21. yüzyılda dünya hızla gelişip dönüşürken 20 yıllık çevre düzeni planı ile 40 yıllık çağdışı nazım imar planı ilkeldir, utanç vericidir, artık değiştirilmelidir. Kentsel dönüşüm de planlanmalı ve başlatılmalıdır. Riskleri gidermeli, sorunları çözmeli ve gelişmemizin önündeki engelleri kaldırılmalıdır.

ÇORUMLU GELİŞMELERDEN RAHATSIZ

Çorum insanı, özellikle de iş insanları olumsuz durumlardan çok rahatsızdır. Artık bu olumsuz durumlar değişmelidir. Gelişmenin önündeki engeller kaldırılmalı. Çorum eski gücüne kavuşmalı, bölgesinin en güçlü lider ili haline gelmelidir. Dolayısıyla Ankara’daki değeri ve temsil kabiliyeti de artmalıdır.

ÇORUM KOŞMAK ZORUNDA

Dünya hızla dönerken, ülkeler ve iller birbiriyle yarışırken Çorum, geri kalmışlığını telafi etmek için siyasetçileriyle idarecileriyle birlikte güçlü kadrolarla adeta koşmak zorundadır. Çorum’da güzel şeylerde yapılıyor ancak yeterli değildir. Daha güçlü olmak zorundadır.

KAZANAN KİM OLACAK?

Önümüzdeki 31 Mart 2024 yerel seçimleri, Çorum’un geldiği noktada hayati derecede önemlidir. Çorum’un bir 5 yıl kaybedecek vakti yoktur. Kaybetmek ya da kazanmak anlamında çok önemli bir seçime gidiyoruz.

MAKAM VE MEVKİLER EŞ DOST GÖNÜLLEME YERİ OLMAKTAN ÇIKMALI

Bölge iller ile kıyasla yarışta Çoruma ya kazandıracak ya da kaybettirecekler. Dolayısıyla seçim ve her bir oyun değeri çok önemli. Sonuçta ya risklerle sıkıntılarla yaşayacağız ya da müreffeh. Bizler bilinçli olmaz isek şehircilik problemlerinin hızla çoğaldığı günümüz zorlu koşullarında Çorum’da hayat giderek çekilmez hale gelir. O nedenle sorunları tespit ve çözümleri noktasında acilen gereken çalışmalar başlatılmalı ve yapılmalıdır. Daha fazla geç kalınmamalıdır. Sorunlar ancak güçlü adaylarla, güçlü kadrolarla aşılabilir. Makam ve mevkiler eş dost gönülleme yeri olmaktan çıkmalıdır.

SEÇKİN VE KALİTELİ KADRO VURGUSU

Dolayısıyla artık Çorum’un sorunlarını ve çözümlerini bilen, Çorumu bölgesinin lider ili yapacak seçkin kaliteli kadroları seçmek, siyasi partilerin görevleridir, bizim hepimizin de sorumluluğudur.

PLATFORM NELER YAPTI?

Biz kurduğumuz Çorum Yerel Seçim Platformu olarak bu düşüncelerle yola çıktık. Görüşlerimizi basın ve sosyal medya aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyoruz. Gerek kamuoyunda ve gerekse Çorum siyasetinde görüşlerimiz kabul görüyor ve seslendiriliyor. Siyasi parti il başkanlıklarını, önemli meslek odalarını ziyaret ettik. Aday adaylarıyla görüştük. Ziyaretlerimizde, görüşmelerimizde gördüğümüz; platformun düşüncelerinin siyasi arenada ve kamuoyunda da seslendirilmesini, Çorum’un sorunların sahiplenilmesini ve çözüm arayışlarını çok sevindirici buluyoruz.

YEREL MECLİSLERE DİKKAT ÇEKTİLER

Bu seçimi çok önemsiyoruz. Partiler başkan adaylarını yakında belirleyecek ve açıklayacaklar. Sonra il genel ve belediye meclis üyeleri belirlenecek. Eskisi gibi meclis üyeleri seçilirken eş dost gönülleyerek seçilmemelidir. Çorumun sorunlarını çözecek, Çoruma katma değer katacak, projeler sunabilecek, ne yapacağını önceden bilecek kaliteli, kapasiteli, vizyonlu adaylara ihtiyacımız var ve bu şekilde güçlü adaylarla seçime girmeliyiz. İktidarıyla muhalefeti ile birlik beraberlik içerisinde güçlü bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Güçlü adaylar belirlemeyen eş dost gönülleyerek Çorum’a 5 yıl daha kaybettirecek partiler ve idareciler hem Çorum’a kaybettirirler ve hem de kendileri kaybederler.

Biz platform olarak Çorum’un sorunlarının çözümü ve gelişmesinin takipçisi olacağız. Platformun çalışmalarını izlemek ve destek vermek isteyen hemşehrilerimiz Çorum Yerel Seçim Platformu’nun facebook ve instagram sayfalarımıza katılmak için istek gönderebilirler."