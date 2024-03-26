Çorum mutfağını birçok alanda tanıtan Şef Aylin Memik, TRT1’de yayınlanan ‘Alişan ile Hayata Gülümse’ programına katıldı.

'Uluslararası Aşçılar Şampiyonası'nda ilimizi temsil eden ve Hititler döneminde, bolluk ve bereket getirmesi için yapılan üzüm salkımı ekmek ile altın madalya kazanan Şef Aylin Memik, bu kez Alişan'ın programına konuk oldu.

Programda Çorum'un yöresel lezzetlerini tüm Türkiye'ye tanıtan Aylin Memik, Çorum’a özgü yöresel tarifleri püf noktalarıyla izleyicilerle paylaştı.

Alişan ve programa katılanlar Çorum'un tarihi yöresel lezzetlerine hayran kaldı.