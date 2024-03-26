Çorum’da sendikalar Yumurta İlkokulu’nda bir velinin ders esnasında sınıf öğretmeni ile görüşme ısrarı ve tavırları sonrası eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirdiği şiddeti protesto etti.

Okul önünde gerçekleşen eylemde Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Fatih Okumuş sendikalar adına açıklama yaptı.

Öğretmenlerin şiddet ortamının bir mağduru haline geldiğini belirten Fatih Okumuş, “Eğitim sisteminde öğretmenler, şiddet sorununun çözülmesinde kritik bir noktada görülmesine karşın, öğretmenin gerek sistem gerek bürokratik, gerekse içi doldurulmamış kanuna bağlı uygulanan yanlış politikalarla, eğitimin etken değil edilgen öğesine indirgendiği ve şiddet ortamının bir mağduru hâline geldiği süreci yaşıyoruz. Bu gidişle de yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

Son yıllarda okullarda öğretmenlere yönelik artan şiddet olaylarının bu duruma ilişkin tespitlerini haklı çıkardığını aktaran Okumuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Öğrenci ve veliyi sorgu hakimliği düzeyine çıkaran, öğretmeni sanık koltuğuna oturtan, basit, mesnetsiz iddialarla soruşturma geçiren ve şikâyet mekanizmaları ile sigaya çeken bu sistem(sizlik) öğretmeni ve mesleğini itibarsızlaştırmakta ve öğretmen kimliğini değersizleştirmektedir. Bugün okullarımızda halen özel güvenlik görevlilerinin olmaması, Millî Eğitim Bakanlığının okullarda şiddete yönelik gerekli tedbirleri almaması, maalesef ki öğretmenlerimize yapılan saldırıların önünü açmaktadır. Hayatlarını, çocuklarımızın daha iyi olmasına adayan eğitimcilerimize yönelik şiddet olaylarının önü alınmazsa, gereken tedbirler ivedilikle hayata geçirilmezse, şiddet hastalığı bütün toplumu saracaktır.

Bunun bir örneğini maalesef dün Çorum Yumurta İlkokulunda yaşadık. Ne ilk ne de son olacak bu menfur saldırı sözde bir veli tarafından gerçekleştirilmiştir. Okul girişinde okul müdiresi tarafından defalarca uyarılan sözde veli umursamaz ve tehditkâr söylemlerle öğrencisinin bulunduğu sınıfa girerek ders bütünlüğünü bozmuştur. Sınıf içerisinde okul idaresi tarafından dışarıya çıkarılmak istenen veli okul müdiresinin üzerine yürümüş, müdür yardımcısının göğsüne yumruk atmıştır. Bununla da yetinmeyip eline geçirdiği kürek ile eğitim çalışanlarımızın üzerine yürüyerek zarar vermek istemiştir.

Tarihin her döneminde bilgiye, ilme, insani ve ahlaki değerlere her zaman önem vermiş, bütün bu değerleri insanımıza taşıyan öğretmenleri örnek alınacak rol model olarak bilmiş, baş tacı etmiş, onlara hürmette kusur etmemiş bir medeniyetin mensuplarıyız. Ancak bu ve benzeri olaylar eğitim çalışanlarımızda kaygıya neden olmakta, moral ve motivasyonlarını olumsuz etkilemektedir. Böyle bir medeniyetin yeniden inşası için yetkililere, velilere ve eğitim kurumlarına çok iş düşmektedir. Eğitime ve öğretmene yönelik politikalar yeniden sorgulanmalı ve revize edilmelidir. Yaşanan bu çirkin saldırıyı öğrenir öğrenmez eğitim çalışanlarımızla iletişime geçerek yanlarında olduğumuzu ve saldırıyı gerçekleştiren sözde velinin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacağımızı bildirdik.

Bilinmesini isteriz ki eğitim çalışanlarımız asla yalnız değildir. Yaşanan menfur saldırının failini lanetliyor ve yetkilileri bu tür olayları engelleme hususunda tedbir ve sorumluluk almaya davet ediyoruz.”