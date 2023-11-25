Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı, eski Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve yönetimi ile bir araya geldi.

Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Muhsin Dere, belediye başkan adaylığı için destek isterken, başkan seçilmesi halinde yapacağı yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Belediye başkanı seçilmesi halinde belediye hizmetlerinin yanısıra sanayi başta olmak üzere, turizm, kültür ve spor faaliyetlerine ağırlık vereceklerini vurgulayan Dere, temel sorunlardan biri olan kentsel dönüşüme yoğunluk vereceklerini ve ulaşımda akıllı şehir projesini hayata geçireceklerini kaydetti.

Tüm şehri kucaklayacak faaliyetler yapmak zorunda olduklarının altını çizen Dere, 7 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Çorum’un turizmden gerekli payı alması konusunda çalışmalara yöneleceklerini ifade etti.

Uzun yıllardan beri Ankara bürokrasisinin hemen her kademesinde görev yapmış birisi olarak Çorum’a yatırım ve hizmet kazandırılmasının yolunu çok iyi bildiğini söyleyen Dere, Çorum’un Ankara’daki işlerinin çabukluk kazanacağını dile getirdi.

Ahlatcı Çorum FK ile hep birlikte Çorum’un her alanda süper lige çıkması için çalışacaklarını vurgulayan Dere, kadınların toplumdaki değerini bildiğini, kurulacak ekipte kadınların hem söz hakkı, hem de yerinin olacağını belirtti.

Soruları da cevaplayan Belediye Başkan Aday Adayı Muhsin Dere, parti içi demokrasinin en güzel şekilde yansıtıldığı teşkilat temayül yoklamasına katılan tüm aday adaylarına da başarılar diledi.

(Haber Merkezi)