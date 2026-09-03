Çorum İl Genel Meclisi’nin eylül ayı üçüncü oturumu, İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık başkanlığında İskilip’te gerçekleştirildi.

Toplantıya İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci de katıldı.

Polat, Çizikci ve Demirci, toplantıda İl Genel Meclisi üyelerine yönelik selamlama ve bilgilendirme konuşmaları yaptı.

İlçe ve kent gündemi değerlendirildi

Oturumda İskilip’in, Çorum’un ve vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen çalışmalar ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Çorum İl Genel Meclis Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulunuldu.

“Alınan kararlar hayırlı olsun”

Açıklamada, toplantıya katılımları ve yaptıkları bilgilendirmeler dolayısıyla İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci’ye teşekkür edildi.