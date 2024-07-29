Çorum’un Boğazkale ilçesinde doğalgaz çalışmaları için ilk kazma vuruldu.

Boğazkale'de Çorumgaz tarafından doğalgaz çalışmalarının başladığını duyuran Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, “Uzun yıllardır doğalgazın yokluğunu hisseden ilçemiz için başlayan bu çalışmalar, bizleri çok mutlu etti. İlçemizin gelişimine katkı sağlayan bu yatırımın ilçemize gelmesinde bizlere destek olan Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar'a, Çorum Milletvekillerimiz Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya Beye, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı Beye, Çorumgaz A.Ş Genel Müdürü Kasım Kahraman ve Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara Beye teşekkür eder tüm halkımıza hayırlı olmasını dilerim.” dedi.