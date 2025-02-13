Çorum'un Kargı ilçesinde Kargı Belediyesi’nin mülkiyetinde olan çeltik tarlaları çeltik karşılığında kiraya verilecek.

Mülkiyeti Kargı Belediyesi'ne ait Sıklık ve Kavaklıçiftlik bölgesinde 22 adet çeltik arazisi 25 Şubat tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık artırma teklif usulü ile kiraya verilecek.

17 bin metrekare ile 22 bin metrekare arasında değişen çeltik arazilerinin kiralama ihalesi, Kargı Belediyesi Encümeni huzurunda Kargı Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu Mihrihatun Mahallesi Atatürk Caddesi No:46 Kargı adresinde yapılacak.