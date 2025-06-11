Çorum'un Osmancık ilçesinde Osmancık Belediyesi, su kaynaklarındaki azalmaya dikkat çekerek, bazı önlemler aldı.

Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkileri Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’un Osmancık ilçesinde de kendisini hissettirmeye başladı.

Özellikle 2024 yılının son çeyreğinden itibaren yağışların azalması, barajlar ve yeraltı su kaynaklarında kritik seviyelere düşüşe neden oldu.

2025 yılı yaz sezonuna girilirken, Osmancık genelinde hava sıcaklıklarının uzun süreli olarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, su arz-talep dengesini ciddi biçimde bozdu.

Bahçe sulama, araç yıkama ve benzeri faaliyetler yasaklandı

Osmancık Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, mevcut içme suyu kaynaklarının yalnızca temel yaşam ihtiyacı kapsamında kullanılması gerektiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli hemşehrilerimiz, içinde bulunduğumuz sıcak yaz günlerinde içme suyu kaynaklarımızda ciddi oranda azalma yaşanmaktadır. Bahçe sulama, halı yıkama, hortumla araç yıkama gibi yüksek tüketim oluşturan uygulamalar kesinlikle yasaktır. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın gereken hassasiyeti göstermesi büyük önem taşımaktadır.” Belediye, bu yasağın yalnızca geçici bir tedbir olduğunu, ancak mevcut koşulların devam etmesi halinde yasak süresinin uzatılabileceğini ifade etti.

Kaçak su kullanımına karşı sıkı denetim

Osmancık Belediyesi, su kaynaklarının verimli kullanımı noktasında denetimlerini sıklaştırdı. İlçede kaçak su kullanımı yaptığı tespit edilen kişi ve işletmelere, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve Belediye Zabıta Yönetmeliği çerçevesinde cezai işlem uygulanacağı açıklandı.

Zabıta ekipleriyle birlikte Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü personelinden oluşan ekipler, ilçe genelinde şebeke bağlantıları, bina dışı kullanım alanları ve bahçelerde denetimler gerçekleştiriyor. Kaçak kullanım tespiti halinde hem su kesintisi uygulanıyor hem de ilgili kişilere idari para cezası kesiliyor.

Vatandaşlardan duyarlılık çağrısı

Osmancık Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, suyun hayat için vazgeçilmez olduğunu hatırlatarak, halkın bu konuda gerekli sorumluluğu üstlenmesini istedi. Başkan şunları söyledi:

“Suyun bir gün tükenebileceğini düşünmek dahi insanı ürpertiyor. Bugün hep birlikte suya sahip çıkmazsak yarın susuzlukla karşı karşıya kalabiliriz. Bu sadece bir yönetim kararı değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluktur. Bahçemizi biraz daha az sulayabiliriz, arabamızı bu hafta yıkamayabiliriz ama susuz bir hayatı telafi edemeyiz.”

Vatandaşlardan gelen şikâyet ve taleplerin de değerlendirileceği belirtilirken, belediyeye ait resmi sosyal medya hesapları ve çağrı merkezi üzerinden ihbar mekanizmasının aktif olarak kullanılabileceği bildirildi.