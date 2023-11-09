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Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Aşağızeytin köyünde zeytin hasadı başladı.

Hasat edilen zeytinler köydeki Yöresel Ürünler Kadın Girişim Kooperatifince zeytin yağına dönüştürülecek.

Aşağızeytin Köyü Muhtarı İsmail Çil, köyde çok eski yıllardan beri zeytin yetiştirildiğini, köyün isminin de buradan geldiğini söyledi.

Yetişkin zeytin ağaçlarının hasadına başladıklarını belirten Çil “Bugün köyümüzde zeytin topluyoruz. 150 – 200 yaşlarında zeytin ağaçlarımız var. Bunların hasadını yapacağız” dedi.

3 BİN FİDANLI ZEYTİN BAHÇESİ PROJESİ YAPILDI

Çorum Valiliğinin desteğiyle Osmancık Kaymakamlığı koordinesinde köyde zeytin bahçesi projesi yapıldığını belirten Çil “Köyümüzde yapılan bir proje var. Proje kapsamında 3 bin zeytin fidanı dikildi. Bu fidanların bu sene bir kısmından hasat yapacağız. Bu 3 bin fidan yetişkin ağaç olduğunda köyümüzde daha fazla zeytin hasadı yapılacak.” dedi.

Çil, toplanan zeytinlerin zeytin yağına dönüştürüleceğini belirterek “Geçtiğimiz yıl zeytin yağı için sıkma makinesi aldık. Aşağızeytin Köyü Yöresel Ürünler Kadın Girişim Kooperatifimiz bünyesinde köyümüzün kadınları tarafından zeytin yağına dönüştürülecek ve satışı yapılacaktır” ifadelerini kullandı