Çorum’un Sungurlu İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal, Organize Sanayi Bölgesi’nde savunma sanayii alanında faaliyet gösteren firmaların ana giriş nizamiye ve güvenlik noktalarında denetim ve incelemelerde bulundu.

Kaymakam Mutlu Köksal, İlçe Jandarma Komutanı Görkem Güncan ile gerçekleştirdiği ziyarette savunma sanayii firmalarının yetkilileri tarafından ana nizamiye ve iç güvenlik yöntemleri hakkında bilgi aldı.

İlçe Jandarma Komutanı Görkem Güncan, İl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlığınca savunma sanayii kampüsüne asayiş ve komando unsurları sevk edilerek oluşabilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla geniş çaplı alınan güvenlik önlemleri hakkında Kaymakam Köksal'ı bilgilendirdi.

Alınan güvenlik önlemleri arasında, son teknolojik imkanların kullanılarak meydana gelebilecek kara ve hava saldırılarına karşı drone-savar ve diğer teknolojik cihaz ve ekipmanlar yer alıyor.