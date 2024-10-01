Çorum’un Boğazkale ilçesinde tesisatı tamamlanan konutlarda doğalgaz yanmaya başladı.

Doğalgaz için Temmuz ayında çalışmaların başladığı ilçede konutlara doğalgaz verilmeye başlandı.

Uzun yıllar doğalgazın yokluğunu hisseden ilçede doğalgaz verilemeye başlanması sevinçle karşılanırken, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel sosyal medya hesabından evlerde yanan doğalgazı paylaştı.

Özel; “Bugün halkımızın her kesiminden teşekkür mesajları aldık, almaya devam ediyoruz. Bizim çabamız herşeyin en iyisini hak eden necip Boğazkale halkına hizmet etmektir. Bende hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Doğalgazımız ilçemize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı