Çorum'un Kargı ilçesinde Hitit Üniversitesi Kargı Meslek Yüksek okulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.
Törene Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Prof. Dr. Faruk Maraşlıoğlu, Öğretim Görevlisi Müdür Yardımcısı Furkan Akbulut, Öğretim Görevlisi Ahmet Doğan Çakır, Kargı Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlileri Tuğrul Yıldırım, Melda Bolat, Ayşe Betül Çalışkan, Seldanur Çelik Tuncer ve öğrenciler katıldı.
Tören sonunda öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini doyasıya kutladı.