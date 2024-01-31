Çorum’un Ortaköy ilçesinde bir tarlada Roma dönemine ait hububat depolama küpü bulundu.

ROMA DÖNEMİNE AİT

İlçeye bağlı tepelerarası mevkiinde bir tarlada tarihi eser olduğu düşünülen bir küp bulunduğu ihbarı yapıldı. Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Müze Müdürlüğü bilgilendirildi.

Konuya ilişkin müze personeli ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin ortak çalışmasıyla yerinden alınan küp, Çorum müzesine nakledilene kadar beklemek üzere Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesine götürüldü.

Daha sonra Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın küpün getirilip müze bahçesinde sergilenmesi talimatı üzerine Jandarma bahçesinden alınan küp aynı gün Çorum Müzesi bahçesindeki yerine nakledildi.

UZMAN ARKEOLOGLAR İNCELEDİ

Çorum Müzesi uzman arkeologları tarafından incelenen küpün; Roma Dönemine MS 2-3 yüzyıllara tarihlendiği ve kendi döneminde yörede yaşayan çiftçiler tarafından hububat ve tahıl ürünlerinin depolanması ve saklanmasında kullanılan iri küplerden olduğu anlaşıldı.

Müze bahçesinde sergilenen küple ilgili envanter ve diğer çalışmalar devam ediyor.