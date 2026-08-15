Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirerek tarihe geçen Hava Pilot Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı görevine atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle Merzifon’daki kritik görev değişikliği resmiyet kazandı.
Kararname doğrultusunda Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görev yapan Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Dalaman 16. Ana Jet Üs Komutanlığı’na atanırken, Serin’den boşalan göreve Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı getirildi.
Merzifon 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı görevini daha önce Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin yürütüyordu. Serin, 2024 yılında Merzifon’daki göreve atanmış ve düzenlenen devir teslim töreniyle komutanlığı devralmıştı.