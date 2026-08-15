Yeşilçam’ın unutulmaz komedilerinden ‘Hasip ile Nasip’ sinema filminin çekimleri Çorum’un İskilip ilçesinde başladı.

Yeşilçam’ın unutulmaz komedilerinden ‘Hasip ile Nasip’, Greenart /Vahdet Erdoğan imzasıyla yeni nesil uyarlamasıyla beyazperdeye dönüyor.

başrollerini Alper Kul, Toygan Avanoğlu ve Didem Balçın’ın paylaştığı, yönetmen koltuğunda Özgür Bakar’ın oturduğu “Hasip ile Nasip” için start verildi.

Yeni nesil “Hasip ile Nasip”in çekimlerinin hangi şehirde yapılacağı sosyal medya üzerinden vatandaşlara sorulmuş ve yapılan ankette Çorum açık ara önde çıkmıştı.

Yapım ekibi, 15 Ağustos itibariyle çekimlere İskilip’ten başladı.

Ünlü oyuncuların İskilip’e gelmesi ilçe halkını da heyecanlandırdı.

Vatandaşlar oyuncuları yakından görme fırsatı bulurken, film setinin meraklı gözlerle izledi.