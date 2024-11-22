İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Mecitözü ilçesinde yaptığırdığı 3.000 metre kare inşaat alanına sahip Kültür Merkezinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanı Veli Aylar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Kültür Merkezi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Çok amaçlı salon, eğitim salonları, mutfak, kafeterya, seyir terası ve fuaye alanı yer alacak olan Kültür Merkezi projesi bölgeye değer katacak, sosyal ve kültürel yaşamı zenginleştirecek.

PROJE HAKKINDA

Yaklaşık maliyeti 102 milyon 650 bin lira olarak belirlenen Çorum İli Mecitözü Belediyesi Kültür Merkezi İnşaatı’nın ihalesi 4 Eylül 2023 tarihinde yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihaleyi 99 milyon 970 bin lira bedelle BTD Gıda İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi aldı. 29 Eylül 2023’te sözleşmesi imzalanan ihaleyi kazanan şirketin merkezi Diyarbakır Yenişehir. 2.909 metrekarelik kültür merkezi inşaatının yapım süresi 420 gün olarak belirlendi. Proje kapsamında; kültür merkezinde 500 kişilik düğün salonu, 250 kişilik konferans ve toplantı salonu, sergi salonu, kafeterya, 40 kişilik konaklama oteli, mutfak, 7 adet dükkân ve çeşitli eklentiler yer alacak. Dev proje; Mecitözü’nün Bahçelievler Mahallesi Mehmet Ağar Parkı yanındaki 7 dönümlük alanda yapılacak.