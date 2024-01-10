Çorum'un Uğurludağ ilçesinde Yeşilyurt Mahallesinde hayata geçirilmesi planlanan 3. etap TOKİ projesi için önemli bir adım atıldı.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, projenin yapımına dair onayın alındığını duyurdu.

151 DAİRE - 7 BLOK OLACAK

151 daire ve 7 blokla şekillenecek olan proje, bölge sakinlerine modern ve konforlu bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor. Ahlatcı, projenin onaylanmasıyla birlikte Uğurludağ'ın kalkınmasına önemli bir katkı sağlanacağını vurgulayarak, ilçenin geleceği için umut dolu bir adımın atıldığını söyledi.

Milletvekili Ahlacı “Bu anlamlı projenin gerçekleşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki hükümetimize, desteklerini esirgemeyen tüm bakanlarımıza, belediye yetkililerimize ve elbette değerli hemşehrilerimize teşekkür etmek istiyorum. Bu büyük çabanın, Uğurludağ'ın kalkınmasında ve güzelleşmesinde önemli bir dönemeç olduğuna inanıyorum. Bu kutlu yolculukta emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Uğurludağ'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.