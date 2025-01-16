Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren savunma sanayi firmalarını korumak amacıyla askeri birlik kuruluyor.

OSB’de bulunan İhtisas Savunma Sanayi kampüsünün giriş ve çıkışları, İl ve İlçe Jandarma komutanlıklarınca kara ve hava saldırılarına karşı drone-savar ve diğer teknolojik cihaz ve ekipmanlarınca korunuyor. Bunlara ek olarak bölgenin güvenliğini en üst düzeyde sağlamak için hava savunma sistemi kurulması için çalışmalar başladı. Sistemin faaliyete geçmesiyle hava ve karadan gelebilecek her türlü saldırı bertaraf edilecek.

Diğer taraftan bölgeye askeri birlik kurulacağı ve bölgenin güvenliğinin tamamen askerlerin sağlayacağı belirtildi.

Organize sanayi bölgesinde barut, fişek, kapsül, C4 plastik patlayıcı, roket, havan ve topçu mühimmatları ile namlu fabrikaları bulunuyor.