Çorum'un Osmancık ilçesine Kültür Merkezi ve Halk Kütüphanesi yapılacak.

Projenin görsellerini sosyal medya hesabından paylaşan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gölgör, ihalenin 25 Ocak tarihinde gerçekleşeceğini duyurdu.

Yapılacak olan Kültür Merkezi’nde (Çok Amaçlı Toplantı ve Konferans Salonları) Kütüphane, Sergi Alanı ve Fuaye, Çocuk Kütüphanesi Okuma Salonu, 7/24 Gençlik Salonu (Kitap Kafe), Spor ve Eğlence Alanı ve kültürel donatıların olacağını aktaran Gölgör; “Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli olmak üzere MHP Çorum Milletvekilimiz Sayın Vahit Kayrıcı'ya ve AK Parti Çorum Milletvekilimiz Sayın Oğuzhan Kaya' ya teşekkürlerimi sunarım. İnşallah bu değerli esere Şehit Öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ın ismini vererek hatırasını burada da yaşatmak bizlere nasip olur. İlçemize ve halkımıza hayırlı olsun” dedi.