Çorum'un merkeze bağlı Üyük köyünde İl Sağlık Müdürlüğü ve Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla sağlık taraması yapıldı.

Kronik hastalıklar Mart ayı etkinlikleri kapsamında Üyük köyünde Kronik Hastalıklar Birimi koordinasyonu ile Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin de katılımı ile Böbrek hastalıkları, Pulmoner Rehabilitasyon, Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma hakkında eğitim ve sağlık taraması yapılarak katılımcıların soruları cevaplandı.

Ardından konular ile ilgili pankart açılarak farkındalık oluşturuldu.