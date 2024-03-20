Ampute Milli Takımı Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık kampını Çorum’da yapacak.

1-8 Haziran tarihleri arasında Fransa’da yapılacak Avrupa Ampute Futbol Şampiyonasında mücadele edecek milli takım 5-17 Mayıs tarihlerinde Çorum’da kampa girecek. Milli takımda Çorumlu futbolcu Emir Tiryaki’de görev yapıyor.

Ampute Milli takımı Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın destekleri ile Anitta Otel’de Avrupa Şampiyonasına hazırlanacak.

Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Gazi İsmail Temiz yönetiminde Çorum’da kampa girecek olan milli takım çalışmalarını Ahlatcı Çorum FK tesislerinde yapacak.

Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Gazi İsmail Temiz 1-8 Haziran’da Fransa’da yapacakları Avrupa Şampiyonası hazırlıklarının son kampını Çorum’da yapacaklarını söyledi.

Temiz, bu kampı yapmaları için her türlü desteği veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve tesislerinde çalışmamıza izin veren Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’a teşekkür etti.

Temiz Avrupa Şampiyonasında C grubunda İsrail, Azerbaycan ve İrlanda ile mücadele edeceklerini belirterek hedeflerinin Türkiye’ye yeni zaferler kazandırmak olduğunu söyledi.

Ampute Milli takımında Çorumlu Emin Tiryaki’de forma giyiyor. İlimizde Orta Kuşak Futbol Turnuvasındaki performansı ile dikkat çeken Emin Tiryaki ardından Ankara’da Ampute milli takımına transfer olmuştu.

Başarılı futbolu ile milli takıma kadar yükseldi.

Emin Tiryaki Avrupa Şampiyonası için memleketinde olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi.